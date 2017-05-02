بالفيديو .. حكم أرجنتيني يوقف مباراة بسبب تهديد الجماهير له بالقتل

اضطر حكم مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي هوراكان ونيولز أولد بويز في الجولة ال22 من #الدوري_الأرجنتيني، لإيقاف اللعب لعدة دقائق، وذلك بسبب تهديده بالقتل من قبل الجماهير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم هيكتور باليتا الذي أدار المباراة التي أقيمت على ملعب توماس أدولفو دوكو في العاصمة بيونس آيريس، اضطر لإيقاف اللقاء بعد هتافات جماهير هوراكان صاحب الملعب والجماهير، والتي كان يردد فيها بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “سنقتل حكم المباراة”، وذلك لعدم احتسابه ضربة جزاء لمصلحة فريقهم.

وبعد استكمال اللقاء الذي توقف لمدة خمس دقائق، قامت جماهير هوراكان بالهتاف بسخرية للحكم هيكتور باليتا لتشجيعه.

جدير بالذكر أن فريق هوراكان الذي يحتل المركز ال23 في الدوري الأرجنتيني، تضرر كثيرا من الظلم التحكيمي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع أنصاره لرفع لافتة كبيرة في إحدى المباريات مكتوب عليها: “بعد قتلنا الحكم، سيتوقفوا عن إلحاق الضرر بنا”.

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