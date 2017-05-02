بالفيديو .. سائق متهور يدهس مظاهرة لعشرات الطلاب بسيارته في غواتيمالا

احتج الطلاب في مدينة غواتيمالا للمطالبة بالإصلاح التعليمي، حيث وقفوا في منتصف الطريق وأغلقوا الشوارع ولم يسمحوا للسائقين بالمرور.

وفوجئ الجميع بسيارة تسير ببطء ناحية الطلاب وتسببت في سقوطهم ومحاصرتهم تحت السيارة، وبدلا من توقف السيارة، قاد السائق سيارته بسرعة ما زاد من إصابات الطلاب.

وتظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الطلاب الضحايا محاصرين تحت السيارة ويحاول زملاؤهم مساعدتهم.

وتم نقل 13 طالبا إلى مستشفى محلي من بينهم طالب في حالة حرجة، كما اضطر الأطباء لبتر الساق اليمنى لطالبة بعد تعرضها لإصابات خطيرة ، وكان طلاب المدرسة الوطنية للعلوم التجارية قد شاركوا في المظاهرة للمطالبة بتعيين مدير جديد للمدرسة.

عكس السير