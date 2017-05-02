بريطانيا : لن تسمح لروسيا باستعمال الفيتو من أجل عرقلة مساعي محاسبة مستخدمي ” الكيميائي ” في سوريا

أكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن بلاده لن تسمح لروسيا باستعمال الفيتو من أجل عرقلة كل مساعي محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

جاء ذلك في تعليق للسفير على تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش يثبت أن نظام بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب مرارا في سوريا.

وقال رايكروفت “هناك الكثير مما يمكن القيام به ويجب القيام به من أجل محاسبة أي شخص وكل من له دور في هذه الاستخدامات للأسلحة الكيميائية”.

وأضاف “حتى آلية التحقيق المشتركة التي لديها مستوى عال جدا من الإثبات وجدت أن هناك استخداما ممنهجا، إذ سجلت ثلاثة استخدامات للأسلحة الكيميائية من النظام السوري، وكان ذلك قبل الهجوم الشائن في خان شيخون الذي من شبه المؤكد أن الذي شنه هو النظام”.

وتابع “يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة، ولن نسمح لروسيا بمواصلة استخدام الفيتو، وسنجد طريقة للاستمرار في هذه القضية وإيجاد السبل الكفيلة بمحاسبة جميع المعنيين”. (aljazeera)

عكس السير