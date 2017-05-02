بوتين : لا أملك تأثيراً كبيراً على بشار الأسد .. الشعب السوري هو من يملك ذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التأثير الأكبر على بشار الأسد هو من الشعب السوري فقط.

وجاء تعليق الرئيس الروسي بعد أن شكت إحدى الصحفيات، في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الروسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي، من أن الرئيس الروسي يمتلك تأثيراً أكبر من ألمانيا على الأسد.

وأكد بوتين أنه يجب على روسيا والدول الأخرى الداعمة للهدنة في سوريا أن تخلق ظروفاً من أجل توحيد صفوف المجتمع في سوريا، والتعاون السياسي بين الأطراف، مؤكداً على ضرورة تعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وذكر الرئيس الروسي أنه على تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سوريا، مشيراً إلى أنه لا يمكن تسوية هذه الأزمة بشكل فعال دون مشاركة واشنطن. (Sputnik)

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