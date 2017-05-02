تركيا : إعتقال إيراني حاول تهريب صواريخ مضادة للدبابات !

اعتقلت السلطات التركية، أول أمس الأحد، إيرانياً كان يقود شاحنة تحتوي على “صاروخين مضادين للدبابات وقطع غيار لمنظومة صواريخ مضادة للمدرعات، روسية الصنع”.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن الشرطة التركية قولها إن موظفي الجمارك في ميناء مدينة زونغولداك، على البحر الأسود شمالي البلاد، عثروا على الصاروخين وقطع الغيار في الشاحنة التي وصلت إلى الميناء على متن سفينة شحن من أوكرانيا، وكان الرجل المعتقل ينوي التوجه بها إلى إيران.

وقالت وزارة الجمارك والتجارة في بيان صحافي، إن الشاحنة التي يقودها إيراني يبلغ من العمر 38 عاماً، كان من المفترض أن تنقل حفاضات للأطفال.

من جهتها، قالت صحيفة “صباح” التركية، إن الشرطة تحقق فيما اذا كانت هناك صلة لجماعات إرهابية بهذه الشحنة.

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