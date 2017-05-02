تركيا : الأمن يضبط 23 شخصاً تسللوا عبر الحدود الإيرانية

ضبطت قوات الأمن التركية 23 باكستانيا وأفغانيا تسللوا بشكل غير شرعي إلى البلاد عبر الحدود البرية مع إيران.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن قوات الدرك ضبطت المتسللين في منطقة “باشكالا”، بولاية “وان” التركية الحدودية مع إيران، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن وزعت على المتسللين طعاما ساخنا وحليبا قبل نقلهم إلى المستشفى الحكومي في باشكالا لإجراء الفحص الطبي عليهم.

ونقل أفراد المجموعة بعد ذلك إلى دائرة الأجانب في مديرية أمن “وان” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. (ANADOLU)

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