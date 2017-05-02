جنرال أمريكي يبلغ تركيا بالمخاوف المتعلقة بضرباتها الجوية في سوريا والعراق

قال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن الجنرال كيرتس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في أوروبا عبر عن قلقه بشأن الضربات الجوية التركية في #سوريا و #العراق خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار.

وأبلغ متحدث باسم القيادة الأمريكية في أوروبا رويترز أن سكاباروتي أخبر الجنرال آكار يوم الجمعة الماضي أن الضربات الجوية لم تكن منسقة بشكل ملائم مع الولايات المتحدة وحلفائها في إطار معركتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قالوا الأسبوع الماضي إن تركيا أخطرت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالضربات الجوية قبل أقل من ساعة من بدءها وهي فترة غير كافية لضمان سلامة قوات التحالف على الأرض.

وقال الكابتن داني هيرنانديز “أخبركم أن الجنرال سكاباروتي عبر عن قلقه بشأن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في الآونة الأخيرة في شمال سوريا وشمال العراق بدون تنسيق ملائم مع الولايات المتحدة والتحالف. لن أعطي المزيد من التفاصيل للحفاظ على سرية المناقشات”.

وقال هيرنانديز إن تركيا لا تزال حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة وشريكا مهما في القتال ضد المنظمات المتطرفة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن الشركاء علموا بموعد الضربات الجوية عبر قنوات عسكرية ودبلوماسية.

Reuters.

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