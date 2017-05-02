حركة ” حماس ” تعلن القبول بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967

أدخلت حركة حماس، مساء الإثنين، للمرة الأولى تعديلا على برنامجها السياسي، ووافقت خصوصا على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وجاء في هذه الوثيقة التي أعلنها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة) مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة ولا تعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية».(AFP)

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