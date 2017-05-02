حلب : قوات روسية تنتشر في مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية .. و صور و مقاطع مصورة تظهر رفع ” العلم السوري النظامي “

نشر ناشطون عرب وأكراد، يوم أمس الاثنين، صوراً تظهر انتشار قوات روسية في مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية.

وأفاد ناشطون أكراد بأن انتشار هذه القوات جاء لـ “ردع أي عدوان تركي محتمل”.

وكان وحدات الحماية الكردية سلمت مناطق خاضعة لسيطرتها في محيط منبج لقوات النظام تحت مسمى “حرس الحدود”، في محاولة لتجنب أي صدام مع تركيا أو قوات درع الفرات التي تدعمها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل انتشار أمريكي مشابه في مناطق سيطرة الوحدات بالحسكة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة قال ناشطون إنها في مرعناز وعين دقنة بريف حلب الشمالي، رفع العلم السوري النظامي من قبل القوات الروسية ووحدات الحماية.

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