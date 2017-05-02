دي ميستورا يشارك في ” أستانة 4 ” و يضع اللمسات الأخيرة على ” جنيف 6 “

يشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، ووفد من الخبراء الأمميين محادثات “أستانة 4″، المقرر انعقادها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في بيان: إن مشاركة دي ميستورا “ستكون بصفة مراقب بناء على دعوة من حكومة كازاخستان”.

وأوضح البيان أن ميستورا، سيرافقه وفد فني من خبراء الأمم المتحدة، الذين حضروا اجتماعات سابقة فى أستانة، وسيواصلون تقديم الخبرة الكبيرة للأمم المتحدة حول قضايا وقف إطلاق النار وبناء الثقة.

وتابع: “وسيستغل المبعوث الخاص أيضًا في أستانة، الفرصة لإجراء مشاورات سياسية مع ضامني وقف إطلاق النار (تركيا، روسيا، وإيران) وغيرهم ممن سيحضرون”.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن ذلك “يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص، حيث يضع (دي ميستورا) حاليًا اللمسات الأخيرة على مداولاته بشأن الجولة المقبلة من المحادثات بين السوريين في جنيف (جنيف 6 التي ربما تعقد منتصف مأيار الجاري)”. (ANADOLU)

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