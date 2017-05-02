روسيا اليوم : الروس يوزعون مساعدات في عفرين على مرأى من النصرة بعد أن ” استعادها الجيش السوري مؤخراً ” !

نشرت قناة “روسيا اليوم” الروسية، خبراً، اليوم الثلاثاء، بعنوان “العسكريون الروس يوزعون المساعدات في عفرين على مرأى من النصرة”.

ورغم أن الخبر لا يتجاوز بضعة أسطر، إلا أنه حفل بالأكاذيب والمغالطات.

وقالت القناة إن “قافلة عسكرية روسية أوصلت شحنة من المساعدات إلى مخيم للاجئين في عفرين على الحدود مع تركيا حيث استعادها الجيش السوري مؤخراً من مسلحي النصرة وغيرهم المنتشرين الآن في محيط المدينة”.

ومن المفترض أن عفرين تخضع لسيطرة وحدات الحماية الكردية منذ سنوات، ولا تواجد لجيش النظام فيها أو حولها، كما أنه لا تواجد لجبهة النصرة في ريف حلب الشمالي المتاخم للحدود التركية والمحاذي لعفرين.

وأضافت القناة: “قدمت قوات الجيش السوري الدعم اللازم للقافلة الروسية، وأطلع العسكريون السوريون نظراءهم الروس على الوضع في عفرين وقلعتها ومحيطها، مشيرين إلى استمرار تدريب الشباب بين سكان المدينة لمؤازرة الجيش وحراسة عفرين من المسلحين المنتشرين في زمر وجماعات متشرذمة ومتناحرة في محيطها”.

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