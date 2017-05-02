زين الدين زيدان ” يغار ” من أهداف رونالدو !

كشف المدرب الفرنسي لنادي #ريال_مدريد الاسباني #زين_الدين_زيدان انه “يغار” بعض الشيء من أهداف نجم فريقه البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، أبرز هدافي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وذلك عشية ذهاب الدور نصف النهائي في مواجهة اتلتيكو مدريد.

وقال زيدان “لم أحظ بفرصة اللعب معه، لكنني لعبت ضده. احصاءاته مثيرة للاعجاب”، وذلك في إشارة الى تخطي رونالدو عتبة المئة هدف في المسابقة الأوروبية الأبرز، خلال اياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الالماني في نيسان/أبريل.

وأضاف الدولي السابق الذي دافع عن ألوان النادي الملكي الاسباني بين العامين 2001 و2006، “أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان ايضا لاعبا استثنائيا. أغار بعض الشيء منهما لانني لم أكن أسجل هذا الكم من الأهداف. كنت أمرر تمريرات حاسمة لكنني لم أملك الحاسة (التهديفية) مثلهما”.

وتأتي تصريحات زيدان عشية استضافة ريال غريمه اتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا، التي أحرز النادي الملكي لقبها العام الماضي على حساب النادي الاسباني نفسه.

والتقى الناديان أيضا في نهائي 2014 وربع نهائي 2015، حيث كان التفوق دائما لصالح ريال.

وقال عن المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء “فريقان من العاصمة يتواجهان ونحن معتادون على ذلك. هذا عمليا ليس +دربي+ لانه مباراة نصف نهائية، الا ان التنافس هو نفسه”.

وفي رد على سؤال عن تفوق ريال في المواجهات السابقة، قال المدرب الفرنسي “بالنسبة اليهم كما بالنسبة الينا، هذا نصف نهائي من مباراتين. الأمر يبدأ اليوم وسيكون لدينا فائض من التحفيز لأن اللقاء هو نصف نهائي. الماضي هو ماض ولا يمكن ان يفيدنا”.

وأضاف “ما جرى (في السابق) قد جرى. كان الأمر ايجابيا بالنسبة الينا لكن الآن كل شيء مختلف. هذه مباراة أخرى وهم أيضا يريدون القيام بكل شيء من أجل التأهل” الى النهائي.

ورفض زيدان اعتبار ان ريال مدريد هو المرشح للتأهل، معتبرا انه “كما في كل دور اقصائي، الفرصة متساوية. ثمة مباراة اليوم وسنقوم بأقصى ما في وسعنا للفوز بها، من دون التفكير في مباراة الاياب” التي تقام على ملعب اتلتيكو في العاشر من الشهر الحالي.

وقال زيدان ان اتلتيكو مدريد “فريق يضعنا كل مرة في صعوبات (…) قوته انه لا يستسلم أبدا. مهما جرى، يقاتل، يكافح”، مشيرا الى ان الغريم الاسباني “يدرك جيدا ما يملك من أسلحة ويستخدمها بشكل مثالي. لكن نحن أيضا لدينا أسلحتنا وسنحاول ان نستفيد منها”.

ورفض زيدان كشف من سيكون بديلا للويلزي غاريث بايل المصاب، مؤكدا انه يحضر “أمرا ما” ليفاجئ به أتلتيكو، علما ان الفريقين خاضا 14 مباراة في الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف المسابقات. ( AFP )

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