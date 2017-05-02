” سامسونغ ” تواجه شكاوى بخصوص جودة هاتف ” Galaxy S8 “

تواجه شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية العديد من الشكاوي فيما يخص أحدث هواتفها الذكية المسماة #غالاكسي إس8 وإس8 بلس Galaxy S8، والتي كشفت عنها في وقت سابق من هذا العام، حيث تتعرض الشركة المصنعة للهواتف لرقابة صارمة لم يسبق لها مثيل من قبل المستهلكين بعد الأحداث التي رافقت ظهور واختفاء هاتفها الرائد غالاكسي نوت 7 في العام الماضي.

وظهرت العديد من التقارير حديثاً التي تمحورت حول شكاوي المستهلكين فيما يخص هواتف غالاكسي إس8 وإس8 بلس، حيث يشير المستهلكون إلى أن جودة الهواتف متخلفة عن تصميمها الحديث إلى جانب وجود شكاوي فيما يخص الاتصال بالشبكات اللاسلكية وظهور لون أحمر على شاشة العرض.

واتجه اليوم أحد أصحاب هاتف غالاكسي إس8 الجديد إلى منتدى معروف ضمن كوريا الجنوبية لنشر صورة تشرح مشكلته المتمثلة بوجود بيكسلات محروقة ضمن شاشة الهاتف، ووفقاً لما نشر فقد ادعى مالك الجهاز ظهور هذه البيكسلات المحروقة بعد أقل من أسبوع منذ بدء استعماله للهاتف الجديد.

وبحسب صاحب الجهاز فقد ظهرت البيكسلات المحروقة ضمن الجزء السفلي من الشاشة حيث يتواجد الزر الجديد الحساس للضغط على الشاشة الرئيسية الذي حل مكان زر القائمة الرئيسية التقليدي، حيث يتميز هذا الزر بتقنية العرض Always On والمعروفة باسم المختصر AOD.

وتشير البيكسلات المحترقة إلى إمكانية حدوث تغيرات دائمة في شاشات أمولد AMOLED والتي تحدث عادة بسبب استعمال بيكسلات غير منتظمة وبشكل خاص الاستعمال المطول للصور الثابتة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتعتبر شاشات أمولد أكثر الشاشات شيوعاً من حيث حصول هذه المشكلة.

وقد ظهرت هذه المخاوف المتعلقة باحتمال احتراق البيكسلات في شاشة أجهزة غالاكسي إس8 لأول مرة من قبل مستخدم هولندي للهاتف حيث تحدث صاحب الهاتف حول هذا الأمر مع شركة سامسونغ عبر منصة التدوين المصغرة تويتر، ورفض ممثلو الشركة التعليق عن الموضوع وأكدوا أن سامسونغ قد اعتمدت تقنية تحمي الشاشة من إمكانية احتراق البيكسلات.

وتعد هذه الحالة الوحيدة حالياً فيما يتعلق باحتراق بيكسلات شاشة العرض، وكانت التقارير قد تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن شكاوي المستخدمين حول ظهور لون احمر غامض على الشاشة، وعملت سامسونغ على إصدار تحديث برمجي لحل هذه المشكلة.

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