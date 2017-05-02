سويسرا : ملثمون يعتدون على القنصلية التركية في زيوريخ و يكتبون على جدرانها ” اقتلوا أردوغان “

اعتدى ملثمون على القنصلية العامة لتركيا في زيوريخ بسويسرا، برمي الطلاء على مبناها، وكتبوا باللون الأحمر عبارة “اقتلوا أردوغان”، على موقف الحافلات قرب القنصلية وأحد الأبنية المقابلة لها.

وقالت القنصلة العامة التركية في زوريخ، آسية نورجان ایبكجي، “تعرضت قنصليتنا العامة مساء الاثنني لاعتداء. حضرت الشرطة فورًا بعد وقوع الحادث وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة”.

وأضافت ایبكجي، أن عدد الذين نفذوا الاعتداء كان حوالي 60 شخصًا، كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة وأبدت التعاون المطلوب.

ووصفت ایبكجي الوضع الآن في محيط القنصلية بـ “الهادئ”، وأنه “ليس هناك أي شيء يدعو للقلق، والعمال بدؤوا بإزالة الطلاء عن موقف المبنى”.

وأشارت ایبكجي أن الاعتداء لم يسفر إلا عن أضرار في الممتلكات، مشيرةً أن بناء القنصلية العامة كان خاليًا من الموظفين لحظة وقوعه. (ANADOLU)

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