سيستخدم القوة دون تحذير مسبق .. ترامب : لا أحتاج لرسم خطوط حمراء على الرمال كأوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في صياغة خطوطه الحمراء بشأن كوريا الشمالية انطلق من الخبرة الفاشلة لسلفه باراك أوباما في فرض “خطوطه الحمراء” بشأن سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سُئل الرئيس الأمريكي ما إذ كانت لديه رؤية خاصة به للخطوط الحمراء فيما يخص التعامل مع قضية كوريا الشمالية.

فأوضح ترامب أنه استخلص العبر من الوضع الذي نجم في عام 2012، عندما توعد أوباما باستخدام القوة العسكرية لمعاقبة بشار الأسد على تجاوز “الخط الأحمر” المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يف بوعده هذا أبدا.

واستطرد ترامب قائلا: “أنا لست مثل الرئيس أوباما، الذي رسم ما قال إنه خط أحمر على الرمل، ومن ثم جاءت العديد من المشكلات، لكنه لم يخط هذا الخط أبدا”.

وشدد قائلا: “في الواقع إنني دافعت عن خطه الأحمر بشأن سوريا بدلاً منه”.

ولوح ترامب بأنه لا يحتاج إلى رسم الخطوط الحمراء ومن ثم انتظار انتهاكها من قبل بيونغ يانغ أو دمشق (النظام)، بل سيواصل استخدام القوة دون تحذير مسبق. (RT)

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