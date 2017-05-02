صحيفة تركية : قاتل السفير الروسي كارلوف ” يظهر في سجلات لتنظيم غولن الإرهابي “

قالت صحيفة “صباح” التركية، إن قوائم تم ضبطها في منزل عضو بـ “تنظيم غولن الإرهابي” أظهرت احتواءها على اسم قاتل السفير الروسي أندريه كارلوف.

وأضافت الصحيفة أن اسم مولود ميرت ألطنطاش، كان تم اكتشافه في قائمة تحتوي على مئات الأسماء لأعضاء “التنظيم الإرهابي”، كان قد تم ضبطها مخزنة على شريحة تخزين صغيرة في منزل أحد أعضاء “التنظيم الإرهابي”، في الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في الأسبوع الأخير من شهر إبريل.

وكانت الحملة التي نفذتها قوات الأمن التركي إضافة إلى وحدات من المخابرات الوطنية كشفت عن قوائم كان “التنظيم الإرهابي” يعدها، لجميع منتسبي الشرطة ودرجة قربهم أو عدائهم للتنظيم، بحسب الصحيفة.

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