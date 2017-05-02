صحيفة تركية : موعد معركة الرقة يتحدد وفقاً للقاء الذي سيعقد بين أردوغان و ترامب

أفادت صحيفة “حرييت” التركية، بأن الولايات المتحدة تدرس إطلاق معركة #الرقة مباشرة بعد أول لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف يأتي وسط أنباء عن أن البيت الأبيض ربما يعطي الضوء الأخضر لتقديم أسلحة إلى أكراد سوريا بصورة أكبر.

وأضافت الصحيفة أنه قبل اللقاء المقرر في الـ 16 من شهر أيار الجاري، كثف المسؤولون المعنيون بشؤون تركيا بمختلف مؤسسات الدولة بواشنطن عملهم حول الرسائل التي سيتم إيصالها للحكومة التركية خلال المحادثات.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس التركي، اقترح أن يكون تحالف الولايات المتحدة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه المسلح هو الموضوع الأبرز على أجندة اللقاء، لكن البنتاغون لم يغير خططه الأولى لإخراج داعش من الرقة.

كما أشارت إلى أن توقيت معركة الرقة سيتحدد على ما يبدو وفقاً للقاء الذي سيعقد في واشنطن، وأضافت أن إدارة ترمب فضلت إطلاق العملية بعد الاستفتاء الدستوري في تركيا حتى لا تتحول هذه المعركة المهمة ضد الإرهاب إلى مسألة سياسية محلية في دولة حليفة.

وتوقعت أن يتم إصدار الأمر الرئاسي لمعركة الرقة بعد لقاءات أردوغان في واشنطن، بعدما تكثفت الاستعدادات في الميدان بوضوح خلال الأسابيع الماضية. (DPA)

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