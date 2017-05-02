على طريقة ” ninja fruit ” .. الشيف التركي نصرت يقطع الفواكه في الهواء ! ( فيديو )

نشر الطباخ التركي الشهير نصرت غوكتشه، الملقب بـ “حبيب الملح” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقطع بسكينه الحاد الفواكه، في حركة مشابهة للعبة الشهيرة “ninja fruit” على الهواتف المحمولة.

ويظهر نصرت في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في “تويتر” و”إنستغرام”، وهو يقسم الفواكه المتطايرة نحوه، من تفاح، وأناناس، وبطيخ، إلا أن الشيء الوحيد الذي لم يقبل بتقطيعه بهذه الطريقة قطعة متطايرة من اللحم التقطها بيده ثم قبّلها.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نشره على موقع تويتر نحو 27 ألف شخص.

وحقق نصرت شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية، من خلال طريقته المميزة في نثر الملح على الطعام، لتحظى فيديوهاته بشهرة واسعة بعد ذلك، خصوصاً على إنستغرام.

عكس السير