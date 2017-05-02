فرنسا : مرشحة اليمين المتطرف الرئاسية تسرق خطاباً لمنافس سابق لها

سخر معارضو مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان من خطاب ألقته أمس الاثنين أمام مناصريها بمناسبة عيد العمال، وتشابه حرفيا مع خطاب سابق لمرشح اليمين الخاسر في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون.

وسلطت الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام الضوء على أوجه الشبه بين كلمة لوبان أمام تجمع حاشد في عيد العمال والكلمة التي ألقاها فيون في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي كلمتها لأنصارها أمس الاثنين تحدثت لوبان، التي تواجه المرشح المستقل إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من مايو/ أيار المقبل، عن تاريخ فرنسا الطويل الذي يبعث على الفخر وجذور البلاد في غرب أوروبا.

وذكرت لوبان “حدود فرنسا البحرية الثلاثة مع القنال الإنجليزي وبحر الشمال والأطلسي”. وهي نفس العبارة التي استخدمها فيون في 15 أبريل/ نيسان. ووصفت لوبان أيضا حدود فرنسا وعلاقاتها مع “الشقيقة إيطاليا” وهي عبارة استخدمها أيضا فيون في كلمته.

ورفض فلوريان فيليبوت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني الانتقادات التي تعرضت لها لوبان، مضيفا أن الحزب “يقر تماما بحقيقة أن الكلمة تشبه كلمة ألقاها فيون قبل شهر، ولكنه أكد لإذاعة “راديو كلاسيك” إن كلمة لوبان كانت “إشارة للموافقة” على كلمة فيون السابقة من أجل “فتح حوار حقيقي” بشأن الهوية الفرنسية. (AFP)

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