لبنان : إعتقال لبناني ظهر في مقاطع مصورة انتشرت على نحو واسع و هو يعتدي بالضرب على طفل سوري ( فيديو )

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف مواطن ظهر في مقاطع مصورة، وهو يعتدي بالضرب على طفل سوري.

وانتشرت تلك المقاطع على نحو واسع، بعد نشرها من قبل صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية الشهيرة بتغطيتها أخبار الجرائم والحوادث، على اختلاف أنواعها، في لبنان.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن “شعبة المعلومات أوقفت ج ج المجرم بحق الطفولة والذي ظهر بالفيديو وهو يتعرض لطفل بريء بالضرببطريقة غير إنسانية وسادية، لقاء مبلغ زهيد (5 آلاف ليرة لبنانية)، بهدف التسلية”.

وبعد نشر الصحفة لأول مقطع مصور يظهر الطفل سعيد وهو يتعرض للضرب على يد الرجل، عادت ونشرت بعد ذلك مقطعاً مصوراً آخر، يقول الطفل فيه إن من يضربه (أبو رياض) كان يفعل ذلك كان على سبيل المزاح.

ولاحقاً، ظهر فيديو ثالث، قام أبو رياض من خلاله بالاعتداء على الطفل مجدداً “نكاية” بالصفحات التي نددت بفعلته ونشرت عنه، ونكاية بالسوريين أيضاً، لتقوم السلطات اللبنانية باعتقاله بعد ذلك.

وعلق المحامي اللبناني نبيل الحلبي على خبر اعتقال المعتدي بالقول، عبر صفحته في فيسبوك: “على المنظماتالمعنية بالطفولة في لبنان إتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد هذا المعتوه، قبل أن يتدخل اهل النفوذ لدى القضاء لإطلاق سراحه .. شكراً جهاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على هذا الإنجاز”.

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