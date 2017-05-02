” لتفادي ضرب جبهة المقاومة ” .. قيادي في الحرس الثوري : سنواصل إرسال ” المستشارين العسكريين ” إلى سوريا

أكد قيادي في الحرس الثوري أن إيران ستواصل إرسال مستشاريها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد، وذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء فارس، الثلاثاء.

وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور، إن إيران “ستواصل إرسال المستشارين العسكريين إلى سوريا”، لتفادي ضرب “خط الأمام لجبهة المقاومة”، على حد تعبيره.

وأضاف أن المستشارين “موجودون حالياً (في سوريا)، وسننشر المزيد طالما الحاجة قائمة للمشورة”.

كما كشف باكبور أن قوات النخبة التي يقودها تدعم فيلق القدس الذي يقوده اللواء قاسم سليماني، وأضاف أن “للحرب عدة ميادين، أهمها الميدان البري، ونحن نقدم المساعدة لفيلق القدس، ونرسل إليه إخواننا الأكثر تمرسا”.

كما أوضح أن “مشورة” رجاله تتعلق “بتخطيط وتقنية وتكتيكات” القتال الميداني.

وأفادت حصيلة نشرت في آذار الماضي عن مقتل حوالي 2100 مقاتل أرسلتهم إيران إلى سوريا، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يحددوا فترة مقتلهم ولا جنسياتهم. (AFP)

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