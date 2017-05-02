مباراة واحدة لسانشيز تكبد خزينة بايرن ميونيخ 5 ملايين يورو

سيكون نادي #بايرن_ميونيخ الألماني مطالبا بدفع مبلغ 5 ملايين يورو لنادي بنفيكا البرتغالي، وذلك في حال مشاركة لاعبه البرتغالي الشاب #ريناتو_سانشيز في إحدى المباريات الثلاث المتبقية للفريق البافاري في الدوري الألماني.

وكان سانشيز البالغ من العمر 19 عاما قد انتقل إلى صفوف العملاق البافاري الصيف الماضي، قادما من صفوف بنفيكا مقابل 35 مليون يورو، مع إضافات قد ترفع قيمة الصفقة إلى 80 مليون يورو، خلال سنوات العقد الممتد إلى 2021.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن موقع “سبوكس” الألماني فإن أحد بنود العقد المبرم بين الناديين، ينص على دفع بايرن ميونيخ مبلغ 5 ملايين يورو إضافية، في حال شارك سانشيز في 25 مباراة خلال موسم 2016-2017.

وخاص اللاعب البرتغالي بالفعل 24 مباراة حتى الآن مع بايرن ميونيخ، وينبقى له 3 مباريات هذا الموسم، أمام دارمشتات ولايبزيغ وفرايبورغ، وبالتالي فإن النادي البافاري سيكون مطالبا بدفع 5 ملايين، في حال مشاركة اللاعب في أي مباراة من المباريات الثلاث المتبقية.

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