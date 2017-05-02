منافسة شرسة بين تشلسي و يونايتد على ضم مهاجم إيطاليا

أكدت صحيفة “مترو” الإنكليزية أن مدرب #مانشستر_يونايتد #جوزيه_مورينيو، يسعى بشدة لضم المهاجم #أندريا_بيلوتي لاعب نادي تورينو الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقدم أندريبا بيلوتي مهاجم نادي تورينو الإيطالي والبالغ من العمر 23 عاماً، مستوي خيالي خلال هذا الموسم، بعد تسجيله 30 هدفاً في 38 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق.

وقالت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، أن نادي مانشستر يونايتد سيدخل في صراع قوي مع متصدر البريميرليغ تشيلسي، من أجل ضم المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي في الصيف.

وأشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، على استعداد لتقديم 170 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية، لضم الثنائي أندريا بيلوتي من نادي تورينو الإيطالي، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفق ما نقلت شبكة يورو سبورت ، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها العملاق زلاتان إبراهيموفيتش.

يذكر أن فينسينت رودريغيز وكيل أعمال الفرنسي أنطوان غريزمان، كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن اقتراب إنهاء صفقة انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد، بعد توصل الثنائي إلى إتفاق مادي.

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