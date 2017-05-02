وزير أمريكي : قصف ترامب لسوريا كان ” حلوى ما بعد العشاء ” مع الرئيس الصيني !

وصف وزير التجارة الأمريكي ويبور روس الضربة الأمريكية على سوريا بأنها كانت “تسلية ما بعد العشاء” لضيوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عزبته بـ”مار أيه لاغو”.

وجاءت تصريحات روس خلال المؤتمر السنوي لمعهد ميلكين أمس، في سياق حديثه عن تفاصيل مأدبة العشاء التي جمعت ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة في 6 أبريل الماضي.

وبعد العشاء أعلن ترامب عن توجيه الضربة بصواريخ “توماهوك” المجنحة على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

وقال الوزير: “عندما تم تقديم الحلويات، أوضح الرئيس للسيد شي أن هناك شيئا يريد أن يبلغه به، وهو إطلاق 59 صاروخا على سوريا. وكان ذلك بمثابة حلوى ما بعد العشاء”.

وأثارت هذه التفاصيل ضحك المشاركين في المؤتمر، فيما واصل روس حديثه قائلا: “المهم أن الأمر لم يكلف الرئيس شيئا”.

وروس هو ملياردير ومصرفي بارز، ولم تكن له أي خبرة سابقة بالعمل في الحكومة قبل انضمامه لفريق ترامب، أما المؤتمر السنوي لمعهد ميلكين في بيفرلي هيلز، فيجمع سنويا عشرات أصحاب المليارات وممثلي النخبة السياسية في الولايات المتحدة. (RT)

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