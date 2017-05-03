” أبل ” تطلق أول أجهزتها المنزلية للذكاء الاصطناعي

تتأهب شركة #أبل للكشف عن أولى منتجاتها المنزلية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة في مكبر صوتي ذكي يعمل بالأوامر الصوتية على غرار منافسه “آليكسا” المطور من قبل شركة #أمازون، مستنداً على مساعدها الشخصي الصوتي “سيري”، وذلك في إطار مؤتمرها السنوي للمطورين الذي سينعقد الشهر المقبل في سان خوسيه.

وقال المحلل مينغ تشي كو لدى مؤسسة الأبحاث كي جي آي سيكوريتيز الشهير بتوقعاته وتسريباته الدقيقة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إن العملاقة الأمريكية ستميط اللثام عن مكبرات سيري الصوتية الذكية خلال مؤتمر “WWDC” وسيكون بنفس سعر آليكسا الذي يبدأ من 49 دولاراً أمريكياً.

ومن المتوقع أن يشبه تصميم جهاز المساعد الشخصي تصميم الكمبيوتر “ماك برو” بميزة صوتية لا مثيل لها مزود بـ 7 مكبرات صوت ستيريو ومضخم صوت، بحسب موقع “9 تو 5 ماك” المعني بأخبار أبل.

وقال تشي إن أبل تأمل في شحن نحو 10 ملايين من جهازها المنزلي الذكي الذي لم يعرف باسم بعد في العام الأول من طرحه بالأسواق، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيعه لدى مصانع شركة “إنفينتك” التايوانية، المسؤولة عن تصنيع سماعات “آير بود” من تصميم أبل.

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