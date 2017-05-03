ألمانيا تعارض إنشاء مخيمات للاجئين في ليبيا

أفادت تقارير إعلامية ألمانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية تعارض مشروع إنشاء مخيمات للاجئين في #ليبيا الذين يحاولون الوصول لأوروبا.

ورفض وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل – في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد – تماما فكرة تمويل مخيمات اللاجئين بليبيا .. قائلا : “إنها ليست حلا حقيقيا لمعالجة أزمة الهجرة”.

وأضاف جابريل : “إنّ المهاجرين يعيشون في ظروف مروّعة داخل المخيمات في ليبيا”، معتبرا أن بناء مخيمات إضافية لن يكون حلا.

وتابع : “إنّ هذا لا يتوافق مع الرؤية السياسية لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي ..ما نحاول القيام به بدلاً من ذلك هو تحقيق الاستقرار في دول القارة”.

يشار إلى أن 550 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بين عامي (2013 و2016) و37 ألفا منذ بداية العام ..و قتل أكثر من 4500 مهاجر أو باتوا في عداد المفقودين عام 2016 أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط. (أ ش أ)

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