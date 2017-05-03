ألمانيا : ميركل تتمنى فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

قبل أيام قليلة على الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تمنيها فوز المرشح المستقل إيمانويل ماركون في الانتخابات.

وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة “كولنر شتات-أنتسايجر” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: “نجاحه سيكون إشارة إيجابية للتيار السياسي الوسطي الذي نسعى لإبقائه قويا هنا في ألمانيا”.

وذكرت ميركل أن القرار في النهاية للناخبين الفرنسيين، موضحة أنها بالطبع لا تريد التدخل في هذا القرار، وقالت: “لكني سأسعد إذا فاز إمانويل ماكرون، لأنه يدعم بمثابرة سياسة موالية لأوروبا”.

وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون ينافس المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل. ويتفوق ماكرون على لوبان في استطلاعات الرأي. (DPA)

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