أمريكا : ” قطة مسلحة ” تثير الرعب في ولاية أوريغون

حالف الحظ إحدى #القطط، عندما نجت من إطلاق النار عليها من قبل الشرطة في ولاية #أوريغون الأمريكية، بعدما شوهدت وهي تعتلي إحدى الأشجار وتحمل بيدها “بندقية قتالية”.

وفي حادثة مثيرة للدهشة، قام أحد المارة في أحد شوارع منطقة نيوبورت، بولاية أوريغون الأمريكية، بالتقاط صورة لقطة اعتلت إحدى الأشجار وبدت وكأنها تحمل سلاحاً نارياً.

وقد هرعت الشرطة إلى المكان لتبين الموقف، قبل أن تفاجأ بأن الصورة مجرد خدعة بصرية وأن السلاح الناري ليس إلا غصن من أغصان الشجرة ، وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة ميرور البريطانية، فقد ساهمت عدة عوامل، كشكل غصن الشجرة، ووضعية القطة في إيهام المشاهدين بأن القطة تحمل سلاحاً نارياً بالفعل.

وقالت ادارة شرطة نيوبورت فى منشور لها على موقع فيسبوك: “كانت التقارير حول وجود قطة مسلحة هذا الصباح لا أساس لها من الصحة، لأن ما ظنه الناس بندقية هجومية، لم يكن سوى غصن شجرة”

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