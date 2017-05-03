أندونيسيا : وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 146 عاماً

توفي رجل إندونيسي، يعتبر أكبر معمّر في العالم، عن عمر يناهز 146 عامًا، بحسب ما أفاد حفيد له ، وقال سوريانتو، حفيد المتوفى، إن جده “سوديميجو” المعروف بين أصدقائه باسم توفي الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

وطبقا لهويته الشخصية التي أصدرتها الحكومة الإندونيسية، فإن “غوثو” ولد في ديسمبر/كانون الثاني 1870، في زمن كانت فيه إندونيسيا مستعمرة هولندية.

وأوضح الحفيد سوريانتو أنه لم يتم التحقق من عمر جده بشكل مستقل، إلا أن فريقًا طبيًا من الولايات المتحدة، أخذ الشهر الماضي عينات من حمضه النووي ” DNA”، لإجراء اختبار، مضيفًا أن الفريق حصل أيضًا على عينة من دمه وبوله، وأسنانه.

وأشار إلى أن الفريق الطبي سيرسل نتائج الاختبار في غضون ستة أسابيع ، ولفت سوريانتو (46 عامًا) إلى أن جده دفن في قبر كان قد جهزه لنفسه قبل 25 عامًا.

وأضاف أن جده “كانت لا تزال لديه ذكريات عن افتتاح مصنع للسكر عام 1880، وكان ذلك مؤشرًا هامًا للسلطات من أجل تحديد عمره”. ( Anadolu )

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