أنشيلوتي أول مدرب يتوج بألقاب الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى

أصبح المدرب الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي المدير الفني لنادي #بايرن_ميونيخ الألماني أول مدرب يحقق إنجازاً قياسياً من خلال تتويجه بلقب الدوري في الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى في كل من #ألمانيا و #إيطاليا و #إنكلترا و #فرنسا.

وكان أنشيلوتي قد قاد نادي بايرن ميونيخ للظفر بلقب “البندسليغا” خلال منافسات الموسم الجاري (2016-2017) قبل نهاية البطولة بعدة جولات، وذلك في أعقاب فوزه على نادي فولفسبورغ بستة أهداف نظيفة، وذلك في أول موسم له مع النادي البافاري.

وقبل تتويجه بلقب الدوري الألماني، كان انشيلوتي قد نجح في تدشين مسيرته مع ألقاب الدوريات الكبرى في القارة العجوز بإحرازه للقب الدوري الإيطالي مع نادي ميلان الإيطالي في موسم (2003-2004)، وبعدها جاء الدور على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي ناله المدرب الإيطالي مع نادي تشيلسي الإنكليزي في موسمه الأول (2009-2010) مع “البلوز” ، قبل ان يشد الرحال إلى فرنسا ويقود نادي باريس سان جرمان لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في موسم (2012-2013).

في المقابل، فشل انشيلوتي في إحراز لقب الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، الذي اشرف على تدريبه من عام 2013 وحتى عام 2015 ، مكتفيًا بالمركز الثالث في سلم الترتيب في عام 2014 خلف بطل المسابقة نادي أتلتيكو مدريد والوصيف نادي برشلونة بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، فيما احتل المركز الثاني في البطولة خلال منافسات الموسم الموالي خلف بطل المسابقة نادي برشلونة.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد توج هو الآخر بلقب أربعة دوريات أوروبية، بعدما فاز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع نادي تشيلسي (ثلاث مرات)، ثم بلقب الدوري الإيطالي مع نادي إنتر ميلان عامي 2009 و 2010 ، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد في عام 2012 ، فيما كان قد احرز لقب الدوري البرتغالي مع نادي بورتو في مستهل مسيرته التدريبية، غير أن البطولة لم تكن مصنفة من ضمن الدوريات الكبرى في أوروبا.

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