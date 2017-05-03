إبراهيموفيتش يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

أعلن السويدي #زلاتان_ابراهيموفيتش مهاجم نادي #مانشستر_يونايتد الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء انه خضع لجراحة ناجحة في الركبة اليمنى في #الولايات_المتحدة.

وكان النادي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الانكليزي وبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، أعلن قبل عشرة أيام ان مهاجمه البالغ من العمر 35 عاما، تعرض لإصابة خطرة في ركبته، في المباراة التي فاز فيها فريقه على اندرلخت البلجيكي في اياب ربع نهائي “يوروبا ليغ” في 20 نيسان/ابريل.

وكتب اللاعب على حسابه الرسمي على موقع انستاغرام أنه أجرى الجراحة وأن ركبته “أقوى”، ونشر صورة له تظهر ضمادتين طبيتين بيضاوين حول معصميه.

وتابع “مرة أخرى أشكركم على دعمكم. سنستمتع معا بعودتي الى اللعب قريبا”.

وأنهت الاصابة موسم ابراهيموفيتش الذي يأمل فريقه في التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أكان من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة في الدوري المحلي، أو إحراز لقب “يوروبا ليغ”، ما يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويلتقي يونايتد الخميس سلتا فيغو الاسباني في ذهاب نصف النهائي ، ويرتبط ابراهيموفيتش بعقد مع مانشستر حتى نهاية الموسم الحالي، ما يضع مستقبله في دائرة الشك.

وعلق مانشستر بعد الجراحة على تويتر بالقول “أخبار جيدة من فريق زلاتان بأنه خضع لجراحة ناجحة في الركبة”.

وشدد وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا قال في بيان مساء الاثنين أن الجراحة في بيتسبرغ كانت “ناجحة”، مضيفا ان ابراهيموفيتش “سيتعافى تماما من إصابة لن تعني نهاية مسيرته”.

وحقق ابراهيموفيتش موسما جيدا مع يونايتد، اذ سجل له 28 هدفا في 46 مباراة، وساهم في إحرازه لقب كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة على حساب ساوثمبتون (3-2).

وانضم السويدي إلى مانشستر هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد أربعة مواسم مع باريس سان جرمان الفرنسي، قاده خلالها الى إحراز مختلف الألقاب المحلية. ( AFP )

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