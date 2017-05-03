إيران: انفجار يحاصر أكثر من 50 عاملاً في منجم

قالت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 50 من عمال المناجم حوصروا بعد انفجار كبير في منجم للفحم شمال #إيران اليوم (الأربعاء)، وأن هناك مخاوف من سقوط بعض القتلى.

وذكرت التقارير أنه تم نقل أكثر من 10 مصابين إلى مستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي في منجم «زمستان يورت» للفحم في إقليم غلستان.

ونقلت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية» عن مسؤول محلي قوله أن بعض العمال المحاصرين لقوا حتفهم بالانفجار، بينما استمرت عملية الإنقاذ.

واستخرجت إيران 1.68 مليون طن من الفحم في العام 2016، في زيادة عن الأعوام السابقة بفضل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. وتصدر إيران جزءاً بسيطاً فقط من الفحم وتستخدم معظمه في إنتاج الصلب المحلي.(REUTERS)

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