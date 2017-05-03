احتدام الصراع بين ليفاندوفسكي و أوباميانغ على لقب الهداف

قد يطيح الصراع بين مهاجم #بايرن_ميونخ، البولندي #روبرت_ليفاندوفسكي، ومهاجم بروسيا دورتموند، الغابوني #بيير_إيمريك_أوباميانغ، على صدارة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، في طريقه بأرقام قياسية ظلت صامدة لفترة طويلة.

ومرة واحدة فقط في تاريخ البوندسليغا سجل مهاجمان 30 هدفاً في موسم واحد، وذلك في موسم 1973-1974.

ويمتلك ليفاندوفسكي حالياً 28 هدفاً، مقابل 27 هدفاً لأوباميانغ، وبالتالي فإن الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر (المهاجم السابق لبايرن) ويوب هاينكس (المهاجم السابق لبروسيا مونشنغلادباخ) بات مهدداً بقوة.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين خلال الفوز الكاسح لبايرن على فولفسبورغ 6-0، السبت الماضي، وهو الفوز الذي أعلن الفريق رسمياً بطلاً للبوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي في رقم قياسي.

ويتبقى لبايرن ثلاث مباريات هذا الموسم في البوندسليغا، إذ يستضيف دارمشتاد وفرايبورغ، ويخرج لملاقاة لايبزيغ، وبالتالي ستكون الفرصة سانحة أمام ليفاندوفسكي لتسجيل المزيد من الأهداف.

أمام مهمة أوباميانغ قد تكون أصعب، إذ يلتقي دورتموند صاحب المركز الرابع مع ضيفه هوفنهايم في صراعهما المرير على المركز الثالث، أخر المراكز المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ثم يخرج الفريق لملاقاة أوغسبورغ قبل أن يستضيف فيردر بريمن.

وكان من الممكن أن يزيد ليفاندوسكي غلته من الأهداف، لولا الإصابة في الكتف التي أبعدته على الملاعب لبعض الوقت.

والآن بعد أن أصبح لقب البوندسليغا في خزانة البايرن، سيصبح بإمكان ليفاندوفسكي على مهمته في حسم لقب الهداف، الذي سبق أن ناله مع دورتموند في 2014 ومع بايرن في 2016.

ولم يسبق لأوباميانغ أن نال لقب الهداف، كما أن انطوني موديست (مهاجم كولون) لم يخرج من المنافسة، إذ سجل 23 هدفاً.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة للمرة العاشرة هذا الموسم، من خلال المواجهة أمام فولفسبورغ، مثلما فعل مولر في موسم 1969-1968، ولكن يبقى مولر محتفظاً بالرقم القياسي بعدما سجل هدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة في إجمالي 12 مباراة في موسم 1972-1971.

وفي موسم 1972-1971 سجل مولر 40 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجل خلال موسم واحد في تاريخ البوندسليغا، ومن المستبعد تماماً أن يشكل أوباميانغ وليفاندوفسكي تهديداً لهذا الرقم القياسي. ( DPA )

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