الأرخص و الأقوى .. ” Google Wifi ” الحل الأمثل لمشكلة الاتصال اللاسلكي

أصبح وجود شبكات لا سلكية “Wifi Networks” في المنازل والأماكن العامة أمراً شائعاً؛ بل أصبح عدم وجود شبكة لا سلكية قوية، أو وجود مناطق “ميتة” بالمنزل، أمراً يثير الضيق؛ لذا قدّمت شركة غوغل رؤيتها الجديدة لحل مشكلة بطء سرعة شبكات الاتصال اللاسلكية؛ بالإعلان عن منتجها الجديد Google Wifi الذي يوفر إشارة قوية، واتصالاً سريعاً في كل غرفة بالمنزل، ولكل جهاز يتصل بالشبكة.

فما هو الفرق بين Google Wifi والشبكة العادية التي نستخدمها؟

شبكة لا سلكية متداخلة

الشبكة اللاسلكية التي نستخدمها تتكون من: مزود خدمة الإنترنت ISP، وجهاز المودم الذي يستقبل إشارة الإنترنت، وجهاز الراوتر الذي يبث الإشارة لا سلكياً، وهذه الشبكة يكون لها مدى لإرسال الإشارة؛ فهذه الشبكة التقليدية التي نستخدمها بها معوّقات للاستخدام؛ حيث تقل قوة الإشارة كلما ابتعدنا عن المصدر، ووجود مناطق “ميتة” ليس بها أي تغطية لا سلكية، وكان الحل المتوافر سابقاً هو استخدام مقوٍّ للإشارة Extender لتغطية هذه المناطق، ولكنه يوفر تغطية محدودة وإشارة ضعيفة بالنسبة للإشارة الأصلية.

جهاز غوغل الجديد عبارة عن 3 وحدات، يعمل كل منها كراوتر منفصل يتواصل أحدها مع الآخر لإنشاء شبكة لا سلكية Mesh Network، والتي تكون أكثر قوة وسرعة من الشبكات التقليدية، ويمكن للوحدات الثلاث أن تتبادل توصيل أجهزة المنزل بشكلٍ آلي حسب قوة الإشارة بكل جهاز لضمان سرعة الشبكة اللاسلكية باستخدام تكنولوجيا دعم الشبكة Network Assist ؛ ما يضمن أن البيانات تسلك المسار الأسرع نحو هدفها.

مواصفات Google Wifi

المنتج الجديد من شركة غوغل يأتي في عبوة تحتوي على 3 وحدات راوتر، ويستطيع كل جهاز منها أن يقوم بتغطية مساحةٍ تبلغ 140 متراً مربعاً، وتستطيع الثلاث وحدات أن تغطي مساحةً تبلغ 420 متراً مربعاً، وبالنسبة للمواصفات الفنية: يدعم الجهاز النطاق الترددي اللاسلكي المزدوج AC1200 2×2 Wave 2 الذي يسمح بالتوصيل الأوتوماتيكي للأجهزة على أي من النطاقين 2.4GHz أو 5GHz، كما يحتوي على منفذين 2 Gigabit Ethernet لكل جهاز للاستخدام في التوصيل السلكي العادي، كما يحتوي الجهاز على معالج بيانات 710MHz Quad-Core، وذاكرة وصول عشوائي RAM 512MB DDR3L، وذاكرة تخزين 4GB eMMC Flash Storage، ويتكون جسم الجهاز من البلاستيك الأبيض اللون.

مميزات الجهاز

يوفر الجهاز تغطية قوية، وإشارة سريعة في جميع أرجاء المنزل، ويسمح بالوصول إلى الأماكن الصعبة وإزالة النقاط “الميتة” من خلال حلٍ هو الأرخص حتى الآن بتكلفة 229 دولاراً أميركياً لـ3 وحدات، كما يمكن أن تشتري وحدةً واحدةً بتكلفة 129 دولاراً أميركياً، كما يتمتع الجهاز بوزن خفيف يبلغ 340 غراماً، وبتصميم أنيق بجسمٍ من البلاستيك يسمح بوضعه في مكان ظاهر؛ حيث تكون جميع التوصيلات مخفية أسفل الجهاز.

يتم توصيل الوحدة الأولى بمصدر الطاقة الكهربية وجهاز المودم، ثم قم بتحميل تطبيق Google Wifi على هاتفك الذكي واتبع التعليمات البسيطة التي تظهر لك مثل: مسح كود QR من أسفل الوحدة الرئيسية، وإخبار التطبيق أين ستكون الوحدة الرئيسية بالمنزل، وتسمية شبكة الواي فاي وكلمة المرور الخاصة بك، ثم إضافة الوحدة الثانية والثالثة، كل هذه الخطوات لا تتجاوز 7 دقائق من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

ويقدم البرنامج العديد من أدوات المراقبة والتحكم في النظام؛ بتوفير معلومات عن سرعة الإنترنت بالوحدة الرئيسية، والسرعة بين الوحدات وبعضها، وكذلك قوة الإشارة بين الهاتف والوحدات الثلاث، وكذلك يوفر التطبيق خاصية التحكم في توصيل وفصل الأجهزة لوقت محدد.

عيوب الجهاز

طبقاً لما نشره تقرير بيزنس إنسايدر، فإنه عند استخدام الجهاز في شبكة ذات سرعة تحميل 100Mbps وسرعة رفع 35Mbps، ووضع الجهاز الرئيسي بالطابق السفلي بالمنزل وأحد الأجهزة بالطابق العلوي، فإن سرعة تحميل الجهاز بالطابق السفلي بلغت في المتوسط 114Mbps، بينما انخفضت السرعة إلى 70Mbps، على الرغم من أن نتيجة اختبار التوصيل بين الجهازين من خلال التطبيق كانت ممتازة؛ ما يحد من سرعة الأجهزة التي تستخدم الجهاز الموجود بالطابق العلوي، لكن على الرغم من هذا يبقى أفضل من جميع المنتجات الأخرى المتوافرة حالياً.

يحتوي الجهاز على منفذي Ethernet فقط، وهذا قد لا يكون كافياً لمن يريد توصيل أكثر من جهازين من خلال الشبكة السلكية، ولكن يمكن التغلب على هذا الأمر من خلال جهاز Ethernet Switch خارجي بسعر إضافي لسعر الجهاز.

توجد أجهزة أخرى توفر حلولاً قريبة من Google Wifi، مثل Eero وOrbi، اللذين يعملان أيضاً باستخدام Mesh Network، ويوفّران أداء أفضل من حيث سرعة الوحدات الإضافية، ولكنهما أكثر سعراً؛ حيث يبلغ سعر جهاز Eero نحو 200 دولار، بينما يبلغ سعر جهاز Orbi نحو 250 دولاراً، مقابل 120 دولاراً يدفعها المستهلك في الجهاز الواحد من Google Wifi.

يقدم جهاز Google Wifi حلاً عملياً للغاية لمن يريد تغطية بيته بأي شكل وأي حجم بشبكة اتصالات لا سلكية طبقاً لما نشره موقع غوغل، كما يقوم بتوصيل جميع الأجهزة التي تعمل على شبكة Wifi مثل: التليفونات الذكية، والأجهزة اللوحية، وجميع الأجهزة التي تشكل إنترنت الأشياء، كل هذا بأداء جيد للغاية وبسعر أرخص من جميع المنتجات الموجودة بالسوق، كما يوفر واجهة استخدام سهلة وبسيطة من خلال تطبيق خاص به يتيح إعداده للاستخدام بعيداً عن التعقيد، كما يسمح بالمراقبة والتحكم الكامل في النظام عن ُبعد؛ ما يجعله أفضل نظام Wifi موجود في السوق.

عكس السير