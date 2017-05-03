الدولار يرتفع مع ترقب إشارات بشأن الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوم الأربعاء من أجل محاولة معرفة ما إذا كانت المراهنة على رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران لها ما يبررها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الأربعاء . بيد أن المستثمرين يترقبون لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقلل من أهمية التباطؤ الاقتصادي المؤقت في الآونة الأخيرة ليبقي الباب مفتوحا أمام تحريك سعر الفائدة الشهر القادم.

كانت بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في أبريل نيسان التي صدرت يوم الثلاثاء قد عززت المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي الذي نما بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة قبيل الاجتماع.

ومقابل العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.1 بالمئة فقط إلى 112.12 ين مقتربا من أعلى مستوى في ستة أسابيع 112.33 ين المسجل يوم الثلاثاء.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0915 دولار ليجري تداوله في نطاق أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر 1.0951 دولار المسجل الأسبوع الماضي بعد فوز مرشح الوسط في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون أمام مارين لوبان ذات الاتجاه القومي المعارض لليورو. (REUTERS)

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