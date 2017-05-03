الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

اقتربت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1254.36 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع المعدن النفيس إلى 1251.37 دولار للأوقية يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل نيسان.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1255.40 دولار للاوقية.

ويختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه يوم الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قد يركز على رفع المعدل مستقبلا.

وجرى تداول الدولار دون أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الين الياباني في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.058.

ويخفض ارتفاع سعر الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب ويجعل المعدن المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.82 دولار للأوقية بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 917.95 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 818.72 دولار للأوقية. (REUTERS)

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