الصحافة المدريدية لا تعترف لميسي سوى بـ 501 هدف !

كشفت التقارير الإعلامية، التي نشرتها الصحافة الإسبانية عقب موقعة “كلاسيكو الأرض”، عن وجود خلاف بين الصحف المدريدية الموالية لنادي ريال مدريد، والصحف الكتالونية المقربة من نادي برشلونة بشأن الرصيد التهديفي الحقيقي الذي بلغه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كافة الاستحقاقات الرسمية التي خاضها مع “البلوغرانا” في مسيرته الكروية.

وفي وقت تؤكد الصحف الكتالونية أن ميسي سجل 502 هدف حتى الآن، ونجح في بلوغ سقف الـ 500 هدف بفضل الهدفين، اللذين سجلهما بـ “الكلاسيكو” في العرين الملكي، قبل أن يسجل ثنائية جديدة في مرمى نادي أوساسونا ليرفع رصيده التهديفي إلى 502 هدف، فإن الصحف المدريدية وخاصة “ماركا” تعترف لميسي بإحراز 501 هدف، مؤكدة بأن ميسي خاض المواجهة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، وفي رصيده 497 هدفاً وليس 498 هدفاً مثلما تتداوله الصحف الصادرة من إقليم كتالونيا.

و في وقت تتفق فيه الصحف المدريدية مع غيرها من الصحف الكتالونية والعالمية في ما يتعلق بعدد الأهداف التي سجلها ميسي في كافة البطولات، فإن الاختلاف الوحيد يكمن في تلك الأهداف التي سجلها النجم الأرجنتيني في مسابقة الدوري الإسباني .

وفي وقت تؤكد فيه الصحف الكتالونية بأن ميسي سجل في الدوري الإسباني 345 هدفًا، فإن الصحف المدريدية وخاصة ماركا تؤكد بأن “البرغوث” احرز 344 هدفاً فقط ، إذ لا تعترف بأحد الأهداف التي ربما سجلت بطريق الخطأ من قبل مدافع في مرماه واحتسب الهدف من خلاله لمصلحة ميسي.

وتختلف صحف الناديين في عدد الأهداف التي سجلها ميسي خلال الموسم الرياضي (2012-2013) ، وبينما ترى صحف “البارسا” بأن الأرجنتيني سجل 60 هدفًا، فإن صحف “المرينغي ” تؤكد بأن النجم الأرجنتيني قد اكتفى بالتوقيع على 59 هدفاً، وذلك في مجمل المسابقات بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، منها 45 هدفًا في بطولة “الليغا “بدلاً من إحرازه لـ 46 هدفًا، بحسب تأكيدات الإعلام الكتالوني.

في المقابل، فإن وسائل ومواقع إعلامية محايدة قد أكدت بأن ميسي سجل لناديه 502 هدف حتى الآن، وليس 501 فقط مثلما تدعي الصحف المدريدية، مشيرة الى أن “البرغوث” سجل في بطولة الدوري الإسباني 345 هدفًا وليس 344 فقط ، أما بالنسبة للموسم الرياضي (2012-2013) الذي يقع بشأنه الخلاف حيال حصيلة الهداف الأرجنتيني، فإن تتويجه بجائزة “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف في أوروبا يؤكد تسجيله 46 هدفًا وليس 45، وذلك بحسب موقع “ويكيبيديا” العالمي، حتى ان الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني يؤكد بأن ميسي احرز 46 هدفًا خلال 32 مباراة، مستعرضًا في الوقت نفسه كافة الحصيلة التهديفية التي قدمها مع ناديه الكتالوني خلال موسم (2012-2013).

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