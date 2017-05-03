الكرواتي لوفرين يصبح خامس أغلى مدافع في الدوري الإنكليزي

رفعت إدارة نادي #ليفربول الإنكليزي الراتب الأسبوعي لمدافع الفريق الكرواتي #ديان_لوفرين ليصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني بعد توصل اللاعب لاتفاق مع مسؤولي “الريدز” على تمديد عقد إقامته في قلعة “الآنفيلد رود ” حتى عام 2021.

وبحسب تقرير لصحيفة “الميرور” فان الراتب الأسبوعي الجديد يضع لوفرين ضمن المدافعين الأعلى راتبا في الملاعب الإنكليزية ، وتحديداً في المركز الخامس.

هذا و لا يزال المخضرم الإنكليزي جون تيري مدافع نادي تشيلسي هو الأعلى راتبا بين مدافعي مسابقة “البريميرليغ” ، إذ يتقاضى من خزينة “البلوز” 150 ألف باوند إسترليني بحسب صحيفة إيلاف ، يليه البلجيكي فينسنت كومباني قائد نادي مانشستر سيتي براتب أسبوعي قدره 120 ألف جنيه ، شأنه شأن زميله في “السيتي” الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي و البرازيلي دافيد لويز صمام أمان نادي تشيلسي.

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