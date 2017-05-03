اللاذقية : شجار استخدمت فيه الأسلحة و القنابل ينتهي بمقتل شخصين

نشب شجار بين عدة شبان في مدينة #اللاذقية ، الأربعاء، تطور ليشهد استخدام القنابل والأسلحة

مراسل تلفزيون النظام “جعفر يونس” قال، عبر صفحته في موقع تويتر، إن الشجار نشب في حي الفاروس، واستخدمت فيه القنابل والأسلحة.

وذكرت شبكات إخبارية محلية موالية، إن الشجار نتج عنه مقتل شخصين هما ثائر اسماعيل ومعين اسماعيل.

ولم يعرف ما إذا كان الإثنان مدنيان أم مسلحان مشاركان في الشجار، الذي لم يعرف سببه أيضاً.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على من بقي حياً من المتشاجرين”.

وطالب موالون عبر تعليقاتهم في الصفحات التي تناقلت الخبر، بحسب ما رصد عكس السير، بضبط الفلتان الأمني، مشبهين الحال الذي وصلت إليه مناطقهم بـ “الغابة”.

عكس السير