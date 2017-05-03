بالفيديو .. دونالد ترامب يطرد صحافياً بسبب أسئلته المحرجة

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حواراً تلفزيونياً، وطرد الصحافي المزعج من المكتب البيضاوي، بعد إلحاح صحافي قناة سي بي إس الشهير، جون ديكنسون، معد ومقدم برامج واجه الأمة “فايس ذا نايشن” مساء الإثنين الماضي ، على طرح أسئلة تتعلق باتهام ترامب لسلفه باراك أوباما بالتجسس عليه.

وبعد 8 دقائق فقط من بداية الحوار التلفزيوني في المكتب البيضاوي، بدا الانزعاج واضحاً على ترامب، من إصرار ديكنسون على مناقشة مزاعم ترامب عن تجسس إدارة الرئيس باراك أوباما عليه، وعلى فريقه الانتخابي.

وعندما لم ينفع التهرب من الرد على الأسئلة، في مناسبات ثلاث على الأقل، أنهى الرئيس الأمريكي الحوار الذي كان يُفترض أن يتواصل 45 دقيقة على الأقل، فاجأ الرئيس ترامب محاوره بالقول “هذا يكفي، شكراً، شكراً جزيلاً، قبل أن يُدير ظهره عائداً إلى مكتبه”.

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