بريطانيا : حل البرلمان استعداداً للانتخابات المبكرة

أعلن موقع الهيئة التشريعية للبرلمان البريطاني، الأربعاء، أنه تم حل البرلمان منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء بالتوقيت المحلي، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في الـ 8 من يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء في بيان الموقع ” تقرر إجراء التصويت للانتخابات في 8 يونيو/حزيران القادم، وبالتالي فإنه توجب حل البرلمان اعتباراً من يوم الأربعاء 3 مايو/ أيار عند الساعة 00:1 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (01:01 ت.غ)”.

وذكر موقع قناة ITV البريطانية أنه من المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم مع الملكة إليزابيث الثانية، لإبلاغها بحل البرلمان.

وأفادت المصادر أن إعلاناً ملكياً خاصاً بحل البرلمان سيصدر، ويحتوي في طياته على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في جميع مناطق البلاد البالغ عددها 650.

كما يتم الإعلان عن موعد خطاب الملكة في البرلمان الجديد الذي وفقاً للتقاليد يصادف بداية عمله الرسمي.

وبموجب القانون البريطاني، يتم حل البرلمان قبل 25 يوم عمل من الانتخابات العامة.

ولا تستقيل الحكومة عند حل البرلمان، كونهما مؤسستان منفصلتان في البلاد، وبالتالي يتابع الوزراء مهام إداراتهم إلى أن يتم تشكيل الإدارة الجديدة.(ANADOLU)

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