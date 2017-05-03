بريطانيا: لن ندفع 100 مليار يورو للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير شؤون خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الأربعاء، إن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) الذي تردد أن الاتحاد الأوروبي سيُطالب به مقابل تسوية نهائية لخروج بريطانيا من التكتل.

وقال الوزير لقناة “آي.تي.في” التلفزيونية بعد أن تحدثت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووسائل إعلام أخرى عن الطلب الجديد، إن الحكومة البريطانية ستفي بجميع التزاماتها القانونية للدفع، “ليس فقط ما يريده الاتحاد”.

وأضاف ديفيس أن بريطانيا “لم تر أي رقم” بالنسبة لفاتورة الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه اتهم التكتل باللعب بشكل “قاس وصعب”.

وقال للقناة التلفزيونية “قلنا إننا سنفي بالتزاماتنا الدولية، لكن سيكون هناك التزاماتنا الدولية، التي تشمل أصولاً ومسؤوليات مالية وستكون هناك التزامات صحيحة طبقاً للقانون، ليس فقط الالتزامات التي تريدها المفوضية الأوروبية”.

وكانت تقارير سابقة، قدرت الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بنحو 60 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، قدمت المفوضية الأوروبية خطتها التفصيلية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، التي تعتمد على القواعد الارشادية السياسية، التي تبناها مطلع الاًسبوع زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الباقية في التكتل.

وقال كبير المفاوضين في المفوضية الأوروبية ميشيل بارنيي إن الاتحاد الاوروبي يتوقع أن تكون المحادثات صعبة، مشيراً إلى أن التكتل يود تقدماً كافياً، فيما يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية، بحلول هذا الخريف.

وأضاف: “أشاع البعض الوهم بأن خروج بريطانيا من التكتل لن يكون له أي تأثير مادي على حياتنا، أو أن المفاوضات يمكن أن تختتم بسرعة وبدون مشكلات: هذه ليست القضية”.

وتابع “نحتاج حلولاً سليمة ، نحتاج إلى دقة قانونية، وهذا سيستغرق وقتاً”.(DPA)

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