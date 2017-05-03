تطبيقات الشركات تساعدك على نقل البيانات بين الهواتف الذكية

ذكرت مجلة “بي سي جو” الألمانية أن عمليات نقل البيانات المجهدة، والتي كانت تتم يدوياً في السابق، من الهواتف القديمة إلى الموديلات الجديدة أصبحت جزءاً من الماضي، حيث غالباً ما تقوم الهواتف الحديثة بنقل البيانات تلقائياً، ولكن يتعين على المستخدم القيام ببعض الخطوات البسيطة.

وتنصح المجلة الألمانية باستعمال تطبيقات نقل البيانات، التي توفرها شركات الإلكترونيات العالمية، مثل أبل وسوني.

وأوضحت أن عملية نقل البيانات من هاتف آي فون القديم إلى الموديل الجديد تتم دون ملاحظة المستخدم تقريباً، بما في ذلك وضعية التطبيقات على الشاشة الرئيسية “هوم”، علاوة على أن هناك الكثير من الشركات المنتجة لهواتف أندرويد توفر أدوات لاستيراد البيانات من الأجهزة القديمة إلى الموديلات الحديثة، فمثلاً توفر هواوي التطبيق Phone Clone، وتقدم سوني التطبيق Xperia Transfer Mobile، كما تقدم سامسونغ لعملائها التطبيق Smart Switch Mobile.

وعلى الجانب الآخر، إذا قام المستخدم بالتحويل بين الماركات المختلفة للهواتف الذكية أو حتى التبديل بين أنظمة تشغيل الأجهزة الجوالة، فإنه يتم نقل حجم أقل من البيانات، وهناك بعض التطبيقات، مثل تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” الشهير، تقوم بنقل البيانات من الهواتف الذكية القديمة إلى الموديلات الجديدة تلقائيا عن طريق إجراء عملية نسخ احتياطي داخلي للبيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية، التي تم إرسالها واستقبالها.

ودائما ما تحظى عملية نقل الصور ومقاطع الفيديو بأهمية كبيرة بالنسبة للمستخدم، ولذلك فإنه يمكن هنا استعمال خدمات الحوسبة السحابية مثل دروب بوكس أو مايكروسوفت وان درايف أو تطبيق غوغل Photos، حيث يتم تخزين هذه البيانات على الويب تلقائياً، وبعد ذلك يتم تنزيلها على الهاتف الذكي الجديد حسب الرغبة.

وبعيداً عن خدمات الحوسبة السحابية يمكن للمستخدم اللجوء إلى نقل البيانات إلى الكمبيوتر عن طريق الكابل، وتظهر مزايا هذه الطريقة عند الرغبة في نقل أحجام كبيرة من البيانات، حيث تتم عملية النقل عندئذ بصورة أسرع من الاتصال اللاسلكي بين الهواتف الذكية، وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم توصيل هاتف أندرويد بالحاسوب عن طريق USB، وعادة ما يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرا في مجلد DCIM في الهاتف الذكي. ( DPA )

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