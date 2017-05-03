حلب : شهداء و جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر الحكومة المؤقتة في اعزاز ( فيديو )

استشهد خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة السورية المؤقتة، في مدينة اعزاز بريف حلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “وقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مسجد في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي وقرب مقر الحكومة المؤقتة ما اسفر عن مقتل خمسة مدنيين وشرطي”.

واشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وأظهر فيديو نشره “مكتب اعزاز الاعلامي” على حسابه على فيسبوك لمكان التفجير تصاعد الدخان والنيران من سيارتين احترقتا بالكامل وتناثر الحطام في الشوارع. وشوهد عمال اطفاء وهم يحاولون اخماد النيران.

ونشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية صورا للتفجير الذي اكد وقوعه “أمام مبنى الحكومة السورية المؤقتة”.

عكس السير