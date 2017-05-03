حيل بسيطة تبقي الأعشاب طازجة لأطول وقت ممكن

تضفي الأعشاب الطازجة نكهة غنية للمأكولات ووصفات الطعام المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية غليها وشربها لعلاج بعض الاضطرابات والأمراض، لكن المشكلة في هذه الأعشاب أنها لا تبقى طازجة لفترة طويلة من الزمن.

ويقدر العمر الافتراضي للأعشاب المقطوفة حديثاً بين يومين وثلاثة أيام، يمكن أن تبقى خلالها طازجة، وتبدأ بعد ذلك بالذبول، لكن هناك بعض الحيل والأساليب البسيطة التي تساعد على إطالة هذا العمر إلى الضعفين على الأقل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتختلف طريقة تخزين الأعشاب الصلبة ذات السيقان الخشبية مثل الروزماري والزعتر، عن الأعشاب الطرية مثل الطرخون والبقدونس بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويقول الخبراء في موقع “غود هاوس كيبينغ” إن الأعشاب الطرية كالريحان والكزبرة يجب إخراجها من عبواتها بعد شرائها مباشرة، ومن ثم تخزينها في وضع مستقيم في كوب داخل الثلاجة، مع إضافة ماء بارتفاع 2.5 سم إلى الكوب.

أما الأعشاب الصلبة ذات السيقان الخشبية فيفضل إخراجها من عبواتها بعد شرائها، ومن ثم تغليفها بورق نشاف رطب، ووضعها بعد ذلك داخل أكياس مختومة من البلاستيك.

حيلة أخرى يمكن استخدامها للحفاظ على الأعشاب طازجة، وذلك عن طريق تخزينها ضمن مكعبات من الثلج، ومن ثم إضافة هذه المكعبات إلى وصفات الطعام عند الحاجة إليها. أما إذا لم تكن ربة المنزل تريد أن تضيف مكعبات الثلج إلى وصفة الطعام، فيمكن تخزين الأعشاب ضمن الزبدة المذابة أو زيت الزيتون.

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