رئيس مجلس الشورى الإيراني : إيران تسعى للتعايش السلمي مع جميع الدول

أكد رئيس مجلس الشورى الايراني، علي لاريجاني، الثلاثاء، أن بلاده تسعى للتعايش السلمي مع جميع الدول، مضيفا أن “منطق إيران لا يتمثل في إنشاء الحواجز أو سياسة عزل النفس بشتى العناوين”.
ونقلت وكالة أنباء “فارس″ الايرانية عن لاريجاني قوله الثلاثاء أثناء فعاليات افتتاح المعرض الدولي الثلاثين للكتاب في طهران: “لا ينبغي نسيان أننا نعارض الارهابيين والمتطرفين، لأنهم رفعوا السلاح ونحن ايضا وقفنا ضدهم؛ وبالطبع كان السجال الفكري والمواجهة مع هؤلاء الافراد مطروحة منذ الماضي”.
وقال لاريجاني “إننا بصدد التعايش السلمي مع جميع الدول ولسنا بصدد إقامة الحواجز في الفكر الاسلامي… إن بعض الدول تعتبر الميول الوطنية بمعنى إقامة الحواجز، في حين أن هذا ليس صحيحا”. (DPA)
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كذاب أشر لعنة الله عليكم من شرذمة مجرمين تفعلون جرايمكم باسم الدين والحسين رضي الله عنه
ايران تسعى لتدمير البلاد العربية بايدي ابنائها وللاسف وهولاء الأبناء تعاملهم ايران ك البهائم سواى من الشباب او المثقفين
ولكن نحن نقول بانت عورتك يابلد الخبث والخبائث ومعكم الكلب المسعور في الضاحية الجنوبية وللاسف انه عربي ولبناني ولبنان اشرف من شرفه هذا الخاين