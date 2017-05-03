رقم غريب في مباراة ريال مدريد و أتلتيكو

لم يسدد أتلتيكو مدريد سوى كرة واحدة فقط على مرمى غريمه ريال مدريد، خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياغو برنابيو، في اللقاء الذي انتهى لصالح الملكي 3-0 حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن التسديدة الوحيدة لأتلتيكو في مرمى الريال جائت في الدقيقة 95، من أصل 4 تسديدات له طوال المباراة، واحدة في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني.

أما ريال مدريد فسدد بين الخشبات الثلاثة 6 مرات في الشوط الأول ومرتين في الشوط الثاني، جاء منهما الهدفين الثاني والثالث لـ”الدون”.

وبلغت نسبة استحواذ “الملكي” على الكرة 61% مقابل 39% لـ”الروخيبلانكوس”، الفريق الذي سيستضيف لقاء العودة الأربعاء المقبل، على ملعبه فيسنتي كالديرون في مهمة صعبة للتعويض أمام فريق الفرنسي زين الدين زيدان، حامل اللقب. ( EFE )

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