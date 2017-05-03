رونالدو : الفريق قدم مباراة متكاملة

أعرب لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال كريستيانو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التي سجل كل أهدافها: “كانت مباراة متكاملة للفريق.. لعبنا بشكل رائع.. هذه النتيجة تمنحنا أفضلية رائعة، لكنها ليست حاسمة.. علينا العمل بصورة أكبر الأربعاء المقبل لأن أتلتيكو فريق كبير، لم يتأهل لنصف النهائي بالصدفة”.

وأضاف اللاعب: “يجب تقديم التهنئة للفريق، لعبنا بشكل مذهل، أنا من سجلت الأهداف لكن الفريق لعب بصورة رائعة من البداية للنهاية.. الأهداف تأتي بشكل عفوي وطبيعي.. أنا سعيد لتسجيلي هدفي رقم 400 مع ريال مدريد أيضاً”.

وأكمل كريستيانو: “في مرات أخرى كنا قريبين من الفوز لكن لم نحقق هذا، مثل أخر مواجهة بيننا في الليغا، في مرات أخرى كان أوبلاك رائعاً، واليوم لحسن الحظ دخلت الفرص”.

وتابع اللاعب: “ثلاثة أهداف هي أفضلية كبيرة، لكن الأمر لم ينته”.

وأعرب كريستيانو عن رغبته في ألا يتعرض مجدداً لصافرات استهجان من قبل جماهير البرنابيو، وقال: “سأقدم كل ما لدي دائماً”. ( EFE )

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