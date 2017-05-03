سيميوني : التعويض في الإياب ليس مستحيلاً

أعرب المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني، عن قناعته بأن تعويض خسارته الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية نظيفة تكفل بتسجيلها البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ليست مستحيلة في لقاء الإياب.

وقال سيميوني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : “لا أعتقد أن التعويض مستحيل، أمامنا مباراة الإياب.. أخبر اللاعبين والجمهور بأن هذا الأمر ممكن”.

وأضاف المدرب : “الشوط الأول كان ندياً، كانت هناك فرصة في انفراد غاميرو مع كيلور.. أعجبني الفريق في الشوط الأول، لكن الخصم تمكن لاحقاً من استغلال المساحات”.

وأضاف سيميوني: “الخصم لعب جيداً، لكن في نظري لعبة الهدف الأول فيه شبهة تسلل”. ( EFE )

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