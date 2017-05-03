علماء اليابان و بريطانيا يطورون أول ” ممرضة روبوت ” !

يعمل باحثون بريطانيون من #جامعة_ميدلسكس و #جامعة_بيدفوردشير بالتعاون مع متخصصين يابانيين على تطوير أول روبوت يعمل كأخصائي اجتماعي.

ويتم تمويل البرنامج من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة اليابان، حيث تم تخصيص 2 مليون جنيه إسترليني للمشروع، ومن المقرر أن تصبح أول ممرضة إلكترونية جاهزة للعمل في غضون ثلاث سنوات.

هذا وستقوم الروبوتات بمهام بسيطة مثل نقل المرضى أو تقديم الطعام لهم وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وبحسب جامعة ميدلسكس، فإن الممرضة الروبوت تتميز بأنها أول روبوت في العالم، مصمم مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والاحتياجات الخاصة بكبار السن.

وكما كان مقررا من قبل القائمين المشروع، فإن الروبوت الجديد سيبرمج على حسن الأخلاق واحترام ثقافة وتقاليد الشعوب الأخرى.

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